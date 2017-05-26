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﻿提醒司機小心駕駛 英村莊佈「黃膠鴨陣」

2017-05-26 列印
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        英國牛津郡斯蒂潑阿斯頓一條風光如畫的寧靜村莊，但當地道路卻因為日久失修，變成千瘡百孔、凹凸不平，每次降雨後，路面均滿佈水漥。當地一名居民為喚起當局關注，並提醒司機小心駕駛，想出一個奇招，他在家門前水漥內「放生」黃膠鴨，其他居民爭相仿傚，最後引起當地地方議會議員關注，敦促有關部門聆聽村民訴求，盡快展開修葺路面工程。
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