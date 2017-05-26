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﻿教宗會見特朗普 以對方身型開玩笑

2017-05-26 列印
美聯社
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　　教宗方濟各周二在梵蒂岡接見到訪的美國總統特朗普伉儷、第一千金伊萬卡和夫婿庫什納，期間教宗拿特朗普身型開玩笑，用意大利語詢問梅拉尼婭，是否經常親自製作斯洛文尼亞傳統甜品Potizza給丈夫享用？梅拉尼婭最初誤以為方濟各是說Pizza（薄餅），一度流露疑惑表情，後來恍然大悟，笑着回答說：「對，Potizza」。方濟各接着面露笑容望向特朗普，特朗普亦報以微笑，未知道他是否明白自己淪為笑柄。

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