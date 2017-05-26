﻿教宗會見特朗普 以對方身型開玩笑

每季必有四百多匹馬來港，近年則極多馬未出賽已退役，最新例子是「加州勇將」，半年前排位後退出，無出賽即出局。再有十多匹PPG是跑一場即退役，因為馬會賽例是只可跑一次後換馬。 馬會不介意大家換馬，因為先要將馬運走才可換新馬，如果不運走，每季有四百多匹退役馬，七成是健全下退役，上水雙魚河根本無法收容這麼多的馬。如太多馬匹被無故人道毀滅也是不妙．既然如此香港馬會不妨放鬆政策，准退役馬直接到澳門繼續競賽。當然只有極少數馬主會轉戰澳門，但如果不必飛走到澳紐再回頭來澳門，可節省二三十萬元運費，不少澳門馬主就會主動找這類馬，算是雙贏，澳門可以用較經濟方式增加馬匹，港馬會也解決了每年大量馬匹...

2017-05-26