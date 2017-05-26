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﻿甘迺迪百歲冥誕 女兒外孫拍片致敬

2017-05-26 列印
美聯社
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　　下周一是已故美國總統甘迺迪百歲冥誕，其女兒卡羅琳與子女共同拍攝一條紀念短片，卡羅琳在短片內憶述父親生平事蹟，討論的甘迺迪的美國歷史價值與定位，卡羅琳平日甚少曝光三名子女，包括女兒塔提安娜、露絲、兒子傑克均在影片中亮相。一九一七年五月二十九日在麻省出生的甘迺迪，六一年以四十三歲之齡宣誓就任總統，是美國史上當選時最年輕的總統，但就職兩年多後遇刺身亡，享年四十六歲。

連結：https://www.facebook.com/JFKLibrary/videos/10150944353839956/
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