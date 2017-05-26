連結：https://www.facebook.com/JFKLibrary/videos/10150944353839956/
甘迺迪百歲冥誕 女兒外孫拍片致敬
連結：https://www.facebook.com/JFKLibrary/videos/10150944353839956/
哈韓族喜訊 港韓消費投訴互通
哈韓族好消息，消費者委員會作出大突破，昨天與韓國消費者院簽署合作協議，建立兩地訊息及投訴個案互通機制，即日生效。港人赴韓旅遊、購物及接受美容服務等，一旦遇上糾紛，可向消委會投訴，交韓國消費者院接手跟進...
2017-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
柯潔中段投棋認輸 AlphaGO漂亮全勝人類
第二場人機終極大戰昨日在浙江上演，中國棋王柯潔再次不敵Google人工智能AlphaGo，手執白子後下的柯潔最初仍能與人工智能保持勢均力敵，但AlphaGo不斷搶攻，柯潔之後更出現失誤，最後戰至第一百五十五手時投棋認輸。 人機對弈第二回合昨上午十時三十分在浙江省烏鎮展開，今場賽事改由AlphaGo執黑子先下，柯潔則執白子後下。雖然柯執白勝率堪稱人類棋手第一，惟棋局展開不通他便再次見識到AlphaGo的強大，不時捂臉沉思，遠遠觀望棋盤，眉頭緊鎖。AlphaGo整局採取棄子取勢策略，柯潔則避其鋒芒，在長時間思考選擇脫先後，主戰區從右上轉移向下方。 棋局進行七十手後，雙方進入僵持...
2017-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
提醒司機小心駕駛 英村莊佈「黃膠鴨陣」
英國牛津郡斯蒂潑阿斯頓一條風光如畫的寧靜村莊，但當地道路卻因為日久失修，變成千瘡百孔、凹凸不平，每次降雨後，路面均滿佈水漥。當地一名居民為喚起當局關注，並提醒司機小心駕駛，想出一個奇招，他在家門前水漥...
2017-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
用家頻入市二手市場
據星島地產網報道，二手紛錄用家入市個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣泓景臺6座低層H室，面積440方呎，採2房間隔，望內園景剛以718萬元易手，呎價16318元，新買家購入作自用，屬市價水平...
2017-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
油組減產延長九月 標普納指再創新高
聯儲局會議記錄顯示，決策官員對加息和「縮表」步伐，態度並不急於求成，利好大市。美國股市三大指數造好，其中標普指數和納指創日中新高，杜指距離紀錄收市高位亦僅有一步之遙。另外，石油輸出國組織（OPEC）周四召開部長會議，據報決定把減產期限延長9個月，令部份原先憧憬油組將採取更激烈托價措施的投資者頓失所望，油價隨即跌穿每桶50美元。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21082點，升70點，逼近今年3月1日21115點紀錄收市高位，標準普爾500指數曾升至2417點日內高位，收市報2415點，升10點；納斯達克指數曾升至6210點新高，收市報6205點，升42點。滙控（005...
2017-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
第5隊歐戰大滿貫 紅魔闖歐聯
曼聯周三於瑞典斯德哥爾摩以2:0擊敗阿積士，首度捧走歐霸盃錦標，直接躋身下季歐聯分組賽，同時亦成為第五支盡攬歐聯、歐霸盃（包括前身歐洲足協盃）和歐洲盃賽冠軍盃的球隊。 今仗曼聯憑中場保羅普巴和米希達利恩於上下半場各建一功，兩球輕取阿積士，首度染指歐霸盃（包括前身歐洲足協盃）。該隊繼祖雲達斯、阿積士、拜仁慕尼黑和車路士後，第五支盡攬歐洲三大球會賽事錦標的球隊，中場桑馬達矢言球隊終可填補這空缺：「我們終於完成最後一塊併圖，下季直入歐聯分組賽。」 紅魔領隊摩連奴更威風八面，連同今仗他歷來四次晉身歐戰決賽皆奪冠而回，更成史上首位兩奪歐聯和歐霸盃（包括歐協盃）的主帥。他矢言如...
2017-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
父親節送禮！中階手機 玩樂新秀
就快到父親節，一眾乖乖仔女想送部新手機俾爸爸表達心意，其實不一定要花五、六千元高價入手旗艦機種，事關現時機價約二千多元的中階機，無論硬件效能或影拍質素，都已經滿足到大部份用家。近期Motorola及H...
2017-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
秒殺內地網民 34D趙碩之半裸牀照流出
出名肯做又夠博的趙碩之Wylie，早前自爆在內地網絡電影《愛上女蒲團3》中有性感演出，當中最引人入勝的是她被迫影裸照的情節，滿以為Wylie會效法其他女星以合成照蒙混過去就算，但本報記者從特別途徑取得...
2017-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——擴跨境消費投訴可減「水魚」
消委會近期不斷推出新猷，最新一項舉措，是與韓國消費者院簽訂合作協議，當港人遊南韓遇上消費糾紛，或南韓人來港不滿購物待遇，投訴人返回居住地之後，可向本身消費者機構投訴，再轉交對方機構代為出頭，有關安排具有突破性，應探索擴大，與更多地區訂立有關協議，以建立對旅客的新保障機制，並鞏固本港旅遊業的形象。 旅客最怕在外地遇上消費陷阱，慘變「水魚」，礙於逗留時間所限，言語不通，又不懂當地法律，往往投訴無門，無奈忍受損失。消委會與韓國簽訂兩地互通機制，除了協調一般在兩地的貨品買賣外，亦處理服務如整容爭議，以及網上購物爭拗，對兩地人們互訪消費，一旦出了問題，不會不了了之，可以透過新增途徑追...
2017-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
張氏理論——退役馬運澳門是良策
每季必有四百多匹馬來港，近年則極多馬未出賽已退役，最新例子是「加州勇將」，半年前排位後退出，無出賽即出局。再有十多匹PPG是跑一場即退役，因為馬會賽例是只可跑一次後換馬。 馬會不介意大家換馬，因為先要將馬運走才可換新馬，如果不運走，每季有四百多匹退役馬，七成是健全下退役，上水雙魚河根本無法收容這麼多的馬。如太多馬匹被無故人道毀滅也是不妙．既然如此香港馬會不妨放鬆政策，准退役馬直接到澳門繼續競賽。當然只有極少數馬主會轉戰澳門，但如果不必飛走到澳紐再回頭來澳門，可節省二三十萬元運費，不少澳門馬主就會主動找這類馬，算是雙贏，澳門可以用較經濟方式增加馬匹，港馬會也解決了每年大量馬匹...
2017-05-26
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6