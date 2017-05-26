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﻿逾七成日民眾 支持女皇制度

2017-05-26 列印
　　日皇明仁可望在二○一八年前退位，由皇太子德仁登基，皇位繼承問題再次在當地引起討論，當地最新民調顯示，近七成民眾支持女皇制度，盼望德仁獨女、剛升讀高中的愛子公主可成為皇儲，他日即位成為女天皇。目前日皇孫輩當中，僅有秋筱宮文仁親王九歲幼子悠仁一名子嗣，而日本國內近年一直有意見認為，皇位繼承應打破傳男不傳女保守思想。另外，早前公佈即將訂婚的文仁親王長女真子公主，日前到百貨公司參觀一個陶藝展時，不少國民均送上祝福，真子則是笑着點頭回應。
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