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﻿二手車化身變形金剛

2017-05-26 列印
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　　最新一齣《變型金剛》電影即將上映，俄羅斯一對父子發揮無限創意，花費半年時間將一輛二手俄製拉達四門房車，改裝成一個變型機械人。父子二人日前在當地一項特技活動中展示成果，只見該輛房車行駛時突然變型，車頭部份升起，數秒內變成為機械人，手上更拿着「槍」。據悉，父子倆是參考《變型金剛》博派領袖柯柏文造型，設計自家變型金剛，他們並計劃明年再將另外兩輛汽車變型。連結：https://youtu.be/Jvkw5Dr7gsQ
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