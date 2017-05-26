﻿俄官員涉藉競選人員影響特朗普

《紐約時報》引述多名現任、前任華府官員透露，美國情報人員去年夏季得悉，俄國高層官員、情報人員曾討論利用特朗普競選經理馬納福德、高級顧問弗林，影響特朗普決策；包括探討流亡俄國烏克蘭前總統亞努科維奇與馬納福德拉緊密工作關係，左右特朗普。
報道指，消息顯示情報界早已極度關注俄羅斯或干擾美國大選，意圖阻止民主黨候選人希拉莉入主白宮。
哈韓族好消息，消費者委員會作出大突破，昨天與韓國消費者院簽署合作協議，建立兩地訊息及投訴個案互通機制，即日生效。港人赴韓旅遊、購物及接受美容服務等，一旦遇上糾紛，可向消委會投訴，交韓國消費者院接手跟進...
2017-05-26
第二場人機終極大戰昨日在浙江上演，中國棋王柯潔再次不敵Google人工智能AlphaGo，手執白子後下的柯潔最初仍能與人工智能保持勢均力敵，但AlphaGo不斷搶攻，柯潔之後更出現失誤，最後戰至第一百五十五手時投棋認輸。 人機對弈第二回合昨上午十時三十分在浙江省烏鎮展開，今場賽事改由AlphaGo執黑子先下，柯潔則執白子後下。雖然柯執白勝率堪稱人類棋手第一，惟棋局展開不通他便再次見識到AlphaGo的強大，不時捂臉沉思，遠遠觀望棋盤，眉頭緊鎖。AlphaGo整局採取棄子取勢策略，柯潔則避其鋒芒，在長時間思考選擇脫先後，主戰區從右上轉移向下方。 棋局進行七十手後，雙方進入僵持...
2017-05-26
英國牛津郡斯蒂潑阿斯頓一條風光如畫的寧靜村莊，但當地道路卻因為日久失修，變成千瘡百孔、凹凸不平，每次降雨後，路面均滿佈水漥。當地一名居民為喚起當局關注，並提醒司機小心駕駛，想出一個奇招，他在家門前水漥...
2017-05-26
據星島地產網報道，二手紛錄用家入市個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣泓景臺6座低層H室，面積440方呎，採2房間隔，望內園景剛以718萬元易手，呎價16318元，新買家購入作自用，屬市價水平...
2017-05-26
聯儲局會議記錄顯示，決策官員對加息和「縮表」步伐，態度並不急於求成，利好大市。美國股市三大指數造好，其中標普指數和納指創日中新高，杜指距離紀錄收市高位亦僅有一步之遙。另外，石油輸出國組織（OPEC）周四召開部長會議，據報決定把減產期限延長9個月，令部份原先憧憬油組將採取更激烈托價措施的投資者頓失所望，油價隨即跌穿每桶50美元。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21082點，升70點，逼近今年3月1日21115點紀錄收市高位，標準普爾500指數曾升至2417點日內高位，收市報2415點，升10點；納斯達克指數曾升至6210點新高，收市報6205點，升42點。滙控（005...
2017-05-26
曼聯周三於瑞典斯德哥爾摩以2:0擊敗阿積士，首度捧走歐霸盃錦標，直接躋身下季歐聯分組賽，同時亦成為第五支盡攬歐聯、歐霸盃（包括前身歐洲足協盃）和歐洲盃賽冠軍盃的球隊。 今仗曼聯憑中場保羅普巴和米希達利恩於上下半場各建一功，兩球輕取阿積士，首度染指歐霸盃（包括前身歐洲足協盃）。該隊繼祖雲達斯、阿積士、拜仁慕尼黑和車路士後，第五支盡攬歐洲三大球會賽事錦標的球隊，中場桑馬達矢言球隊終可填補這空缺：「我們終於完成最後一塊併圖，下季直入歐聯分組賽。」 紅魔領隊摩連奴更威風八面，連同今仗他歷來四次晉身歐戰決賽皆奪冠而回，更成史上首位兩奪歐聯和歐霸盃（包括歐協盃）的主帥。他矢言如...
2017-05-26
就快到父親節，一眾乖乖仔女想送部新手機俾爸爸表達心意，其實不一定要花五、六千元高價入手旗艦機種，事關現時機價約二千多元的中階機，無論硬件效能或影拍質素，都已經滿足到大部份用家。近期Motorola及H...
2017-05-26
出名肯做又夠博的趙碩之Wylie，早前自爆在內地網絡電影《愛上女蒲團3》中有性感演出，當中最引人入勝的是她被迫影裸照的情節，滿以為Wylie會效法其他女星以合成照蒙混過去就算，但本報記者從特別途徑取得...
2017-05-26
消委會近期不斷推出新猷，最新一項舉措，是與韓國消費者院簽訂合作協議，當港人遊南韓遇上消費糾紛，或南韓人來港不滿購物待遇，投訴人返回居住地之後，可向本身消費者機構投訴，再轉交對方機構代為出頭，有關安排具有突破性，應探索擴大，與更多地區訂立有關協議，以建立對旅客的新保障機制，並鞏固本港旅遊業的形象。 旅客最怕在外地遇上消費陷阱，慘變「水魚」，礙於逗留時間所限，言語不通，又不懂當地法律，往往投訴無門，無奈忍受損失。消委會與韓國簽訂兩地互通機制，除了協調一般在兩地的貨品買賣外，亦處理服務如整容爭議，以及網上購物爭拗，對兩地人們互訪消費，一旦出了問題，不會不了了之，可以透過新增途徑追...
2017-05-26
每季必有四百多匹馬來港，近年則極多馬未出賽已退役，最新例子是「加州勇將」，半年前排位後退出，無出賽即出局。再有十多匹PPG是跑一場即退役，因為馬會賽例是只可跑一次後換馬。 馬會不介意大家換馬，因為先要將馬運走才可換新馬，如果不運走，每季有四百多匹退役馬，七成是健全下退役，上水雙魚河根本無法收容這麼多的馬。如太多馬匹被無故人道毀滅也是不妙．既然如此香港馬會不妨放鬆政策，准退役馬直接到澳門繼續競賽。當然只有極少數馬主會轉戰澳門，但如果不必飛走到澳紐再回頭來澳門，可節省二三十萬元運費，不少澳門馬主就會主動找這類馬，算是雙贏，澳門可以用較經濟方式增加馬匹，港馬會也解決了每年大量馬匹...
2017-05-26