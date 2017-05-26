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﻿俄官員涉藉競選人員影響特朗普

2017-05-26 列印
　　美國傳媒再次披露總統特普陣營涉嫌通俄細節，表示美國情報人員去年得悉，俄國官員、情報人員曾討論利用特朗普競選陣營人士，影響特朗普決策。

　　《紐約時報》引述多名現任、前任華府官員透露，美國情報人員去年夏季得悉，俄國高層官員、情報人員曾討論利用特朗普競選經理馬納福德、高級顧問弗林，影響特朗普決策；包括探討流亡俄國烏克蘭前總統亞努科維奇與馬納福德拉緊密工作關係，左右特朗普。

　　報道指，消息顯示情報界早已極度關注俄羅斯或干擾美國大選，意圖阻止民主黨候選人希拉莉入主白宮。
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