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﻿美同性夫婦被拒家庭通道登機

2017-05-26 列印
　　美國一對同性夫婦日前帶同家人乘坐內陸航班時，欲使用家庭通道登機，卻被地勤人員刁難。巴斯基諾日前偕同八十三歲母親、同性妻子莫爾斯、一對三歲和五歲的子女，準備乘坐西南航空客機由紐約州水牛城前往佛羅里達州勞德代爾堡，五人打算使用家庭通道優先登機時，航空公司地勒職員上前制止，直指五人並非一個家庭，儘管莫爾斯向對方解釋，惟職員仍堅拒讓步，不單未有安排五人一起坐，更要求他們在全部乘客上機後，才可登機。夫婦二人質疑航空公司歧視同志；西南航空指職員只是按程序辦事。
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