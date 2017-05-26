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﻿女子穿涼鞋贏五十公里賽跑 Woman wins 50km race wearing sandals

2017-05-26 列印
　A 22-year-old woman from Mexico's Tarahumara indigenous community has won a 50km ultramarathon wearing "sandals". BBC

　　一個來自墨西哥塔拉烏馬拉原住民社群的二十二歲女子，穿着「涼鞋」跑贏五十公里超級馬拉松。英國廣播公司
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