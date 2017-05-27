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﻿特朗普促北約成員國分擔軍費

2017-05-27 列印
　　特朗普就任美國總統後，其口不擇言作風絲毫未有改變，他出席北約峰會時，當面批評大部份成員國，未有履行公平承擔防衞開支責任，除對美國納稅人不公外，亦導致北約無力應對恐襲威脅。

　　特朗普是周四在比利時布魯塞爾出席北約峰會及組織新總部揭幕儀式，他在峰會致辭時批評，北約二十八個成員國中，二十三個未有履行公平承擔防衞開支責任，將國防開支佔比增加至國內生產總值百分之二，令北約無力應對恐襲威脅；對美國納稅人不公。

　　一眾成員國領袖在北約新總部大樓準備拍攝合照時，特朗普突然推開身旁的黑山共和國總理馬爾科維奇，並若無其事整理西裝。馬爾科維奇事後表示，沒察覺特朗普推開他，且認為美國總統站在最前排是自然不過事情。

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