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﻿庫什納首列通俄調查對象

2017-05-27 列印
　　美國聯邦調查局繼續調查總統特朗普競選團隊涉嫌私通俄國事件，當地傳媒報道，當局首次將特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納列入調查對象。消息稱，聯調局相信庫什納去年十二月曾與俄羅斯駐美大使基斯利亞見面最少一次，且與一間俄羅斯國營銀行主席有聯繫，遂決定展開調查。而庫什納代表律師發表聲明稱，表示其當時人過往亦自願向國會交代會面內容，強調任執法部門提出要求，庫什納均會全力配合調查工作。聯邦調查局、白宮暫未回應報道。
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