庫什納首列通俄調查對象
索賣樓佣金 涉三幢別墅 于文鳳再追數緊咬星爺
喜劇紅星兼導演「星爺」周星馳，一二年被前度女友、香港建設太子女于文鳳入稟高院追討投資「天比高」的利潤，爆出兩人結束十三年愛情長跑。于昨天憑十五年前的協議，再入稟追討周賣樓佣金，當中涉三幢「比華利山別墅...
2017-05-27
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前內蒙公安廳長遭處決 十八大後首前高官伏法
因故意殺人、受賄、非法持有槍械彈藥等罪名成立，二審判處死刑的內蒙古公安廳前廳長、自治區政協前副主席趙黎平，最高人民法院長昨簽發執行死刑命令，趙黎平即日伏法，成為十八大後首名處決的前高官。 趙黎...
2017-05-27
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施襲前四日離開利比亞 曼市恐襲疑犯與母道別
英國警方繼續調查曼徹斯特恐襲，並掌握到更多疑犯阿貝迪背景資料，其親友透露，阿貝迪一名穆斯林好友去年死亡後，思想更趨激進；而其母接受利比亞反恐部門問話時稱，兒子在施襲前四天離開利國，而發動襲擊前數小時致電她道別，請她原諒自己。 警方消息透露，當局在阿貝迪住所內檢獲大量炸彈原材料，足以再製造最少一枚炸彈；警方調查其財務資料時發現，阿貝迪一年前開設一個新銀行帳戶，並使用該戶口存款購買製造炸彈物料，相信他早在一年前已策劃襲擊行動。 年前已策劃襲擊 當局繼續扣留八名疑犯問話，大曼徹斯特警察總長霍普金斯表示，探員搜查過各人住所後，取得非常重要線索，但拒絕透露詳情。親友透露，阿貝迪...
2017-05-27
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倚龍山莊複式戶享山水景
坐落於露輝路之上的倚龍山莊，由33座組成，提供約328個分層及複式單位，屋苑除了附設住客會所，同時亦有提供穿梭巴士，只需15分鐘即可往返大埔墟港鐵站，配置基本完善。 今次走訪的單位為10座高層D室，實...
2017-05-27
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恒指反覆 險守25600
期指結算前夕，港股周五反覆，恒指早段一度高見25724後無以為繼，其後數度好淡增持，曾低見25588點，最多跌42點，於25500見支持回穩，尾市倒升8點，險守25600，成交不足700億元。以全周計，恒指累積上升465點或1.85%；國指累積上揚312點或3.04%。 港股周四大升逾200點後，周五現回吐壓力，開市先承接美股周四晚升勢，恒指高開40點，報25670點，早段持續攀升，一度破25700，高見25724點，升幅達93點，但已為全日高位所在，其後大市數度好淡爭持，曾低見25588點，跌幅最多42點，於25500獲支持，尾市重上25600，恒指收報25639...
2017-05-27
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轉會遇阻急轉軚 忠義哥爭霸
車路士前鋒迪亞高哥斯達今夏投天津權健掘金一事因中超引援新政策而可能泡湯，今晚英格蘭足總盃決賽在溫布萊對阿仙奴由告別戰變成表示效忠一戰。他勢傾盡全力攻破槍手天殘地缺的後防，助藍獅榮膺英超和足總盃雙料冠軍，捧客勝。 （無線翡翠台周日凌晨0:30直播） 回歸牀單軍團一事告吹，迪亞高哥斯達年初又傳出有意赴中超掘金，天津權健計劃在今夏斥資七千六百萬鎊（約七億六千萬港元）收購。不過，中國足協周四推出新引援條例，向球會收取與轉會費相同金額，撥入中國足球發展基金以支持青訓。此舉令天津權健收購費用倍增至一億五千二百萬鎊，令這宗交易極可能告吹，這名二十八歲射手見財化水只好集中精神為車路...
2017-05-27
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潮媽推介 掃盡激抵 童裝玩具
家長對小朋友寵愛有加，眼見小朋友衫又靚又可愛，實在很難忍手。靚媽Zoey也十分同意，不過直言小朋友大得快，想買名牌又要買得抵，今次她就推介位於九龍灣的九展名店倉E-Max Wear House，內裏有...
2017-05-27
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嘜實兩男左右逢源 袁嘉敏為避追訪急搬竇
擁34D豐滿上圍袁嘉敏，最近被踢爆翻撻富貴鬼佬男友Kenneth兼跟黎諾懿已婚「5億」大舅Ivan Lee過從甚密，連月來周旋兩男之間，不用返內地登台的日子，袁嘉敏幾乎晚晚去蒲好happy，惟劈腿一事...
2017-05-27
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巴士的點評——增樓宇供應要極強意志
荃灣有個新樓盤「海之戀」開售，馬上出現排隊逼爆情況，今早進行抽籤揀樓時，已有數以千計準買家和經紀到場，售樓處擠得水洩不通，另外居屋康山花園最新成交再創新高價，呎價近一萬七千元一呎，成為全港最貴居屋，樓市相當火熱。 最近遇到一個官場中人，講起樓市狀況，他都同意針對香港的樓市熾熱，必須從增加供應入手，才可以幫到年輕人上樓。提到候任特首林鄭月娥的政綱，在增加土地方面，就建議可跟私人發展商合作，利用發展商手上的土地，增加廉價的出售公營房屋的供應。因為很多土地在私人發展商手上，估計四大發展商手上共擁逾四千萬平方呎可發展樓面面積，另有逾九千萬平方呎的農地。林鄭希望利用私人發展商手上的土...
2017-05-27
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大賽專題——壓軸G1遮打盃 大摩圍攻告東尼
未有馬王選舉之前，哪匹馬勝出公開賽遮打盃，便會獲得「馬王」的榮銜。所以，周日上演的渣打冠軍暨遮打盃有個俗稱，叫做「跑馬王」。如今這場長途大賽雖已無上述性質，惟依舊是高手過招，不減矚目。 自從一九...
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