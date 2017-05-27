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﻿北韓再廣播「暗號」疑擾敵

2017-05-27 列印
　　南韓傳媒報道，北韓官方平壤廣播電台昨凌晨零時四十五分再次作出暗號廣播，懷疑向潛伏南韓的特工下達指令，廣播宣稱向第二十七號探險隊員發出遠程教育大學外家課，並兩度朗讀一連串數字，數字組合本月十二日的廣播內容相同。今次是平壤當局自去年六月以來，第三十八對韓暗號廣播，亦是今年第十八次。分析指，北韓發出暗號廣播是心理戰手段，旨在營造朝鮮半島緊張氛圍，擾亂南韓社會秩序。
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