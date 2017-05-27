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﻿希臘前總理遭郵件炸彈炸傷

2017-05-27 列印
　　希臘前總理帕帕季莫斯周四座駕外出，他在車廂打開一封郵件時，郵件突然爆炸，帕帕季莫斯與同行兩名希臘銀行職員均告受傷，須送院救治，但三人入院時均保持清醒，醫生證實他們並無生命危險，目前情況穩定。警方事後提高戒備，並追查施襲者身份、動機；市內各個郵局、郵件處理中心亦加強保安，嚴防郵件炸彈，暫時並無組織承認責任，希臘政府形容這是一宗恐怖襲擊。
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