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﻿獲母校頒授榮譽博士 朱克伯格終於有學位

2017-05-27 列印
        社交網站facebook創辦人朱克伯格當年在哈佛大學宿舍內與朋友創辦網站，二○○四年毅然退學專心事業，終令facebook成為全球最受歡迎社交網站，在全球各地有接近二十億註冊用戶。十三年後他終於大學畢業，朱克伯格周四重返哈佛校園，接受校方頒授榮譽博士學位。朱克伯格發表演說時，強調平等、包容、機遇，鼓勵各學弟學妹要立志做大事，更毋須懼怕把握機會；並認為，年輕一代人必須想出具創意方法，解決社會各種問題。
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