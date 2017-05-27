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﻿真子公主擬提前訂婚

2017-05-27 列印
　　日本宮內廳早前宣佈，秋篠宮文仁親王二十五歲長女真子公主，將與同齡的國際基督教大學舊同學小室圭正訂婚。宮內廳長官山本信一郎日前表示，真子公主原訂今年秋天後訂婚，皇室計劃提前數個月公佈訂婚消息，二人預計明年大婚，但具體日期尚未決定，宮內廳仍在審慎評估。根據日本《皇室典範》，皇室女性出嫁後將失去皇族身份、地位，成為平民。
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