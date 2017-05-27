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﻿英退休教師拍賣勞力士 料值120萬

2017-05-27 列印
　　英國一名退休英語教師四十一年前用以物易物方式，將一張古董枱向相熟古董商人換來一隻二手勞力士潛水手錶，多年來戴着它到世界各地潛水近一百次。該名教師早前委託拍賣行出售手錶，雖然表面玻璃有輕微刮痕，但由於手錶多年來只有三次維修紀錄，且運作正常，加上它只是在五十年代後期至六十年代初期少量販售，其錶盤十分罕見，故估計其價達十二萬英鎊（約一百二十萬港元）。
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