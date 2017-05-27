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﻿大搞實體書店 阿馬遜紐約店開幕

2017-05-27 列印
　　網上書店興起，導致不少實體書店結業，以網上書店起家的購物網站亞馬遜，決定反其道而行，先後在美國聖迭戈、芝加哥、波特蘭、麻省開設六間實體書店，該公司紐約首間實體書店亦在周四開幕。與一般實體書店不同，阿馬遜書店出售的書本，必須在網上達四星評級才能上架發售，書本亦無價格標籤，顧客只需掃描書本條碼，就可知道價錢。紐約第二間阿馬遜書店今夏將在曼克頓開業。
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