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﻿末代越南皇帝嘅「鑽勞」 4000萬成交史上最貴

2017-05-29 列印
網上圖片
美聯社
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        越南阮氏皇朝末代皇帝阮福晪生前擁有的鑲鑽勞力士手錶，日前在瑞士日內瓦拍賣，成交價高達五百零六萬瑞士法郎（約四千零五十一萬港元），刷新該品牌手錶拍賣紀錄。今次是該隻型號6062的勞力士手錶，錶殼以18K黃金造成，資料顯示，全球只有三隻黑色錶盤、錶面鑲有鑽石的6062，但阮福晪的勞力士是全球唯一一隻在偶數時位置鑲鑽石的6062。今次是該錶第二度拍賣，二○○二年拍賣時成交價只是三十七萬瑞士法郎（約二百九十六萬港元）。
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