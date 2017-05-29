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﻿死海「將死」 2050前完全乾涸

2017-05-29 列印
美聯社
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　位於以色列、約旦、巴勒斯坦交界的死海，是世界上海拔最低、鹽分最高的湖泊，每年吸引大批遊客到當地體驗浮在水面的樂趣。但由於附近地區人口增加、農業、旅遊業、工業不斷發展，導致流入死海的水流大減九成，專家估計死海將在二○五○年之前完全乾涸。當局為緩解水源流失情況，計劃斥資一百億美元（約七百八十億港元），興建一條長一百六十公里長的輸水管，將紅海水輸送到死海，但環保人士擔心，兩種不同鹹水混合，或會導致水藻在死海大量繁殖，嚴重影響生態；同時紅海鹽度亦可能增加，傷害魚類和珊瑚礁。
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