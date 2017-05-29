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﻿揀國王定漢堡？ 比利時皇室不滿呢個廣告

2017-05-29 列印
網上圖片
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　　美式連鎖快餐店漢堡王（Burger King）近日推出一個網上廣告，要求網民在比利時國王菲利普與該公司之間二擇其一，網站內的國王形象，與現實世界的菲利普相差甚遠，當網民點選「菲利普國王」時，網站會詢問對方：「你確定你想選菲利普國王？他可不會幫你炸薯條」。比利時皇室對漢堡王的宣傳手法極度不滿，強調使用國王形象須經皇室批准，皇室事前並未獲獲該公司申請；同時，由於該廣告是作商業用途，即使漢堡王提出申請，皇室亦不會接納。
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