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﻿ 「貓王」私人飛機 盛惠335萬！

2017-05-29 列印
美聯社
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　　美國已故搖滾樂巨星「貓王」皮禮士利推有紅色洛歇捷星私人飛機，上周六在加州拍賣，以四十三萬美元（約三百三十五萬四千港元）成交。該架飛機一九六二年出廠，內裝由皮禮士利親自設計，以金色為主調，配上紅色的天鵝絨座椅、長絨地毯，甚具氣派。據悉，該架飛機在新墨西哥州一個機場已停泊三十五年，飛機並無安裝引擎、外部亦有損壞 ，駕駛艙更因為日久失修，需要重新復修。
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