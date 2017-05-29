 Advertisement
  • 2017年5月29日 星期一
  • 26º
  • 81%
熱門： 不懂撒嬌的女人曾燕紅謀殺雪榚伯伯新盤

日報新聞 > 國際

﻿傳美國鐵定退出《巴黎協定》

2017-05-29 列印
美聯社
Previous Next

  美國總統特朗普結束上任後首次外訪，他形容，旅程比作棒球比賽取得「全壘打」，矢言會繼續努力對付恐怖主義威脅。特朗普早前在意大利西西里島出席七大工業國峰會時，與其餘六國領袖在環保問題意見分歧，並表明會在本周決定是否退出《巴黎協定》。但美國傳媒引述消息人士報道，指特朗普已告訴親信，美國鐵定退出《巴黎協定》，華府官員計劃與各大能源公司行政總裁、其他大企業代表會面，解釋政府決策。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd