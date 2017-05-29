 Advertisement
  • 2017年5月29日 星期一
  • 26º
  • 81%
熱門： 不懂撒嬌的女人曾燕紅謀殺雪榚伯伯新盤

日報新聞 > 國際

﻿金正恩下令增產新型防空導彈

2017-05-29 列印
  北韓官方傳媒昨報道，領袖金正恩近日到國防科學院，親自監督新型防空導彈系統試射。試驗成功後，金正恩讚揚武器系統修補去年試射時連串失誤，偵測、追蹤目標能力大幅提升，命中率亦提高，認為系統合格，並下令大規模生產，在軍隊作配備。另外，韓國軍方上周五派出一架無人偵察機四度闖入北韓領空，平壤當局形容是嚴重軍事挑釁。韓國傳媒估計，朝方試射防空導彈，或是針對韓方無人機展示武力。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd