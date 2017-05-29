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日報新聞 > 國際

﻿斯里蘭卡水災 50萬人流離失所 Sri Lanka floods displace half a million

2017-05-29 列印
  At least 126 people have been killed and nearly 500,000 displaced in Sri Lanka following flooding and mudslides triggered by monsoon rains.BBC

  在斯里蘭卡，季風雨觸發水浸和泥流，造成至少一百二十六人死亡，近五十萬人流離失所。

英國廣播公司
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