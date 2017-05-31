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﻿蘇格蘭現 「特朗普雲」

2017-05-31 列印
        美國總統特朗普髮型獨特，演說時表情浮誇，令人印象深刻之餘，亦淪為外界揶揄目標。蘇格蘭七十九歲退休老翁博伊爾日前在四樓家中窗口望向天空，發現一團雲的形狀，猶如特朗普側面剪影，遂用相機拍下該團奇雲，「特朗普雲」現身約三十秒後便化整為零。去年九月亦有英國民眾抬頭望天時，赫然發現一團雲看似特朗普側面。
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