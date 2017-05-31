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﻿日本鴿子高跟鞋

2017-05-31 列印
  日本玩具設計師乙幡啟子發揮無無窮創意，將一對普通純黑色高跟鞋，改裝成鴿子高跟鞋，她用發泡膠雕刻鴿子頭部、腹部，再用不同顏色的羊毛氈製造出羽毛外觀與質感，最後用鐵絲製的鳥爪貼在鞋跟上，製成一對栩栩如生的鴿子。乙幡更穿着其作品到東京上野公園鴿群聚集地點測試反應，結果吸引大批途人圍觀，但鴿子卻不以為意，最後要靠在腳邊撒麵包碎，才令鴿子注意到奇怪的「同伴」。
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