 Advertisement
  • 2017年6月1日 星期四
  • 28º
  • 83%
熱門： 海運大廈野戰迷恐襲曾燕紅唐詠詩

日報新聞 > 國際

﻿活士否認醉駕 稱曾服藥致歉

2017-05-31 列印
  佛羅里達州警方周一凌晨三時前往丘辟特鎮，以涉嫌在酒精或藥物影響下駕駛罪名，登門拘捕活士，並收押於棕櫚灘縣拘留所，當局調查約三個半小時後，批准活士自簽擔保獲釋。

　　活士事後發表聲明，否認自己醉駕，聲稱只是因服用醫生處方藥物後產生非預期反應，並為事件向家人朋友、球迷致歉。

　　活士曾連續六百八十三星期位居世界第一，惟近年受傷患困擾失去狀態，他四月亦第四度接受背部手術後，目前休息沒有參賽，而他的世界排名已下跌至八百七十六位。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd