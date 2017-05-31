 Advertisement
  • 2017年6月1日 星期四
  • 28º
  • 83%
熱門： 海運大廈野戰迷恐襲曾燕紅唐詠詩

日報新聞 > 國際

﻿平壤譴責美進行轟炸機演練

2017-05-31 列印
  北韓官方傳媒昨證實，軍方周一清晨約五時三十九分在江原道元山，履帶式發射車上，試射多枚彈道導彈，領導人金正恩並親臨指導，導彈準確命中目標，金滿意試射成果，並下令繼續發展更具威力的戰略武器。而韓國傳媒報道，平壤政府試射導彈約五小時後，美軍兩架B-1B轟炸機飛抵東海上空，與卡爾文森號航空母艦展開聯合軍事演習，震懾北韓。北韓官媒指控轟炸機是演練對朝投擲核彈，譴責此舉令朝鮮半島瀕臨戰爭邊緣。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd