﻿平壤譴責美進行轟炸機演練

政府計劃最快在一九年下旬實施都市固體廢物徵費，政策框架已定，惟欠執行細節。當局近日舉行公聽會，聽取各持份者意見，原來在他們眼中，垃圾收費在執行上仍存有不少漏洞，當局必須認真聆聽，做好準備，以免落實計劃時亂象叢生。 垃圾徵費水平，大致獲支持，環保團體認為每公升零點一一元，與鄰近地區收費相若，相信市民可以承擔。然而，現時一半垃圾是來自單幢大廈和工廈，政府能否順利收費，則有商榷餘地，因這些大廈並非由食環署負責處理垃圾，政府建議採用按量收費，但這做法並未能分辨垃圾是由哪一戶丟棄，有違污者自付原則。實際上，交給單幢式大廈或工廈自行管理，由各戶分攤垃圾費，可能會引起爭議。 廢物處理業協...

2017-05-31