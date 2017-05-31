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﻿英警尋恐襲疑兇藍色行李箱

2017-05-31 列印
  曼徹斯特恐襲發生一星期，數以百計民眾周一晚聚集在聖安妮廣場，悼念事件二十二名死難者，不少人帶同鮮花、氣球、毛公仔等物品前往廣場，亦有人燃點蠟燭。而英國警方周一發放疑兇阿貝迪施襲當天推着一個巨型藍色行李箱在街上行走照片，他施襲前逛超市片段。警方指，阿貝迪施襲前數天取得該行李箱，強調行李箱並非襲擊裝置，且相信箱內並無威脅公眾安全物品，但仍呼籲公眾發現該行李應即時報警，切勿走近它。
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