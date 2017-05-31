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日報新聞 > 國際

﻿「工作到七十歲才退休」 'Keep working until you're 70'

2017-05-31 列印
  The World Economic Forum said that employees should continue working until 70 in nations such as the UK, US, Japan and Canada. BBC

　　世界經濟論壇說，在英國、美國、日本、加拿大等國家，僱員應持續工作至七十歲。英國廣播公司
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