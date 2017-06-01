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﻿崔順實女兒返抵首爾受查

2017-06-01 列印
  韓國前總統朴槿惠密友崔順實干政案，崔順實女兒鄭尤拉潛逃丹麥逾八個月後，前日由丹麥引渡返首爾，鄭昨午返抵韓國後，隨即押送首爾中央地方檢察廳接受調查。

　　鄭尤拉周二下午離開丹麥哥本哈根，昨凌晨飛抵荷蘭阿姆斯特丹機場轉機返韓國時，韓國檢察人員在機上拘捕她，航機昨午約三時降落韓國仁川國際機場，戴上手銬的鄭尤拉隨即由警方押送至中央地方檢察廳，就其涉嫌走後門升入梨花女子大學、以馬術贊助為名收受三星電子賄賂、境外隱匿犯罪所得等指控接受調查。

　　韓國法例規定，檢方最長可拘留鄭尤拉四十八小時，鑑於案情重大，檢方或在今晚向法院申請拘捕鄭。
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