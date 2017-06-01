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﻿民調指英保守黨議席勢大減

2017-06-01 列印
　　距離英國大選尚有不足半個月，首相文翠珊所領導的執政保守黨原有望奪得國會下議院逾半議席，但近日選情逆轉，最新民調顯示，下議院六百五十個議席中，保守黨取得的議席會由目前三百三十席，減少二十席至三百一十席；而在野工黨則由現時二百二十九席，增加二十八席至二百五十七席，由於保守黨未能取得過半數議席，需與其他政黨組成聯合政府。

  分析指，保守黨公佈政綱後，引起激烈爭議和不滿，形勢開始出現逆轉，其中又以要求退休人士承擔更多醫療護理費用建議最失民心。
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