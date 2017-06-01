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日報新聞 > 國際

﻿七病人死於醫院 Seven patients die in hospital

2017-06-01 列印
   Seven people have died and a woman is in intensive care after undergoing kidney dialysis treatment at a hospital in northern Vietnam.BBC

  八人在越南北部一所醫院接受腎透析（洗腎）治療後，七人死亡，一名女子送入深切治療室。

英國廣播公司
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