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﻿馬航醉客訛稱有炸彈被捕

2017-06-02 列印
　　馬來西亞航空一班原定由澳洲飛往大馬航機，周三由墨爾本起飛不久後，機上一名男乘客聲稱持有炸彈，且企圖闖入駕駛艙，機員和乘客合力制服該名男子，航機折返墨爾本，特警登機拘捕疑犯。當局事後證實，被捕男子醉酒，而「炸彈」亦只是一個流動充電器。

　　事發航班編號為MH128，周三深夜十一時十一分由澳洲墨爾本起飛，原定飛往馬來西亞首都吉隆坡，惟起飛約十分鐘後，一名男乘客突然聲稱持有炸彈，揚言要炸毀客機，且企圖闖入駕駛艙。

　　機師接獲機員通報後，決定折返墨爾本，航機約十一時四十一分安全降落，當局暫時關閉墨爾本機場，特警之後登機拘捕疑犯，其餘乘客亦要疏散離開機艙，改乘昨日航班繼續旅程。
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