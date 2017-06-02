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﻿文翠珊缺席大選電視辯論

2017-06-02 列印
　　距離英國大選尚餘一周，英國廣播公司周三舉辦電視辯論，邀請各政黨代表出席，執政保守黨首相文翠珊卻未有出席，由內政大臣盧綺婷代為參加，在野工黨黨魁郝爾彬、自由民主黨黨魁法倫、共同創辦人魯卡斯、蘇格蘭民族黨下議院領袖羅拔臣等六名政黨代表文翠珊缺席辯論，質疑對方缺乏應對戰的勇氣，直斥其態度傲慢。郝爾彬更批評，是保守黨政府反恐不力，釀成曼徹斯特恐襲。文翠珊解釋，不出席辯論，是避免與政客爭吵，希望直接接觸民眾，解答對方提問。
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