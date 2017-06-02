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﻿菲軍方清剿叛軍逾130死

2017-06-02 列印
　　菲律賓政府軍繼續在南部棉蘭老島馬拉維市與控制當地的激進伊斯蘭組織毛特激戰，軍方周三出動戰機四度空襲武裝份子據點時，其中一枚炸彈落在一個政府軍陣地附近，當時一批士兵準備攻入武裝份子領袖哈皮爾倫藏身的房屋，事件釀成十一名士兵死亡、七人受傷，軍方已下令徹查事件成因。軍隊展開清剿行動一周以來，共造成逾一百三十人死亡，當中大部份是武裝份子。當地官員表示，部份留守家園的居民今一直失聯，估計或遭遇不測，令戰事死亡人數可能會持續上升。
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