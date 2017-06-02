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﻿洛杉磯無家可歸者年增23% Los Angeles homeless numbers jump 23% in a year

2017-06-02 列印
        The number of people homeless in the US city of Los Angeles has soared in the past year, a new report shows.

BBC

  一份新報告顯示，美國洛杉磯市無家可歸者的數目在過去一年飆升。 英國廣播公司
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