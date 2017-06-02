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﻿特朗普打錯字 網民趕印「covfefe」潮Tee

2017-06-02 列印
        美國總統經常在社交網站Twitter發佈消息，周三凌晨他發推文再次抨擊報道假新聞時，疑似將「coverage」（覆蓋）一字，錯誤打成怪字「covfefe」，而「covfefe」立即在網上爆紅，有網友分析該字意思，有人詢問其發音，亦有人利用Google翻譯查詢其意時，赫然發現系統偵察該字屬薩摩亞語。更有甚具意的網民，即時將「covfefe」配上特朗普招牌髮型設成潮tee在拍賣站eBay出售，每件售價約十英鎊（約一百港元）。
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