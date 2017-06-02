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﻿藝術家化身街頭銅像

2017-06-02 列印
　　羅馬尼亞首都布加勒斯特周三舉行「活雕像節」，多名藝術家化名人雕像，站在街上動也不動，讓遊人拍照。除本地藝術家外，亦有奧地利、荷蘭藝術家專程到羅馬尼亞參加該項活動，當中有人假扮諾貝爾銅像，亦有女藝術家假扮手持的香奈兒銅像；由於各人扮相維妙維肖，一名執勤警員亦按捺忍不住與扮成居里夫人的活雕像合照。



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