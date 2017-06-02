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日報新聞 > 國際

﻿NASA計劃「觸摸」太陽

2017-06-02 列印
　　美國太空總署計畫發射帕克太陽探測器，近距離觀察太陽。探測器以五十九年前預測太陽風存在的天體物理學家帕克命名，它預計明年夏天在佛羅里達州卡納維拉爾角升空，飛行七年後直接進入距離太陽表面僅六百五十萬公里外大氣層軌道，觀測日冕活動近距離探索和觀測太陽外部，了解太陽風，是人類探測器首次近距離接觸太陽，堪稱「觸日」任務。
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