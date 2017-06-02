 Advertisement
  • 2017年6月2日 星期五
  • 29º
  • 89%
熱門： T.O.P海運大廈小一派位港鐵銀色債券

日報新聞 > 國際

﻿京都試驗智能路燈

2017-06-02 列印
　　日本京都府木津川市昨日啟動一項智能路燈試驗計劃，在市內行人路、公園安裝二十三棧LED街燈，連接三部探測裝置，裝置會根據人流調整街燈亮度與亮燈時間，木津川市市長河井規子表示，測試會在九月結束，屆時當局會檢討節約電費、改善治安等成效，決定是否全面引入該系統，當局更會研究透過人工智能，自動調整街燈亮度與亮燈時間可行性。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd