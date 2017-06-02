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﻿「地獄廚神」子女被揭坐頭等艙

2017-06-02 列印
　　憑擔任真人實況電視節目《我要做廚神》為人熟悉的米芝蓮星級大廚「地獄主廚」戈登拉姆齊，其年收高達六千萬美元（約四億六千八百萬港元）。他接受傳媒訪問時曾透露，與妻子和四名子女外遊，為寵壞子女，只准他們乘坐經濟客位，而夫婦二人則坐頭等艙。但有「心水清」的網友翻查戈登的去年訪問，發現他當時透露十五歲女兒曾在飛機內與女星「籮霸」珍妮花露柏絲並排而坐，顯示其女兒當時是坐在頭等艙，批評戈登太過裝模作樣。
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