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﻿時代廣場放巨型水缸 呼籲關注氣候變化

2017-06-02 列印
        紐約時代廣場日前舉辦一項名為「廣場內科學」的活動，主辦團體在廣場內塔建一個重十二噸、注滿三千五百加侖水的巨型水族缸，表演者在水中做出各種姿勢、動作，吸引大批市民遊客圍觀、拍照。團體創辦人格林表示，活動是要喚起公眾關注氣候變化問題，將該個重要議題帶進廣場辯論，強調暖化問題與人類息息相關，無視它只會帶來災難性後果。
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