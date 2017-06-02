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﻿全球最大飛機 一次可射三枚火箭

2017-06-02 列印
　　微軟共同創辦人保羅艾倫成立的平流層發射系統公司，周三在加州莫哈維太空站首度向外界展示全球最大飛機Stratolaunch，該飛機預計二○一九年首飛。該架飛機翼展逾一百一十七米，以六個波音747所用引擎推動，外掛載重量達二十五萬公斤。該架飛機原訂用作在平流層發射太空探索公司的獵鷹九號火箭，惟兩間公司之後分道揚鑣，該公司其後與軌道科學公司簽約，替對方發射中型火箭，而Stratolaunch每次起飛，最多可發射三枚飛馬座XL小型火箭。
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