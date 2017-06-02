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﻿賭城怪賊 搶走三萬個安全套

2017-06-02 列印
　　一個賊人上周五驅車爆竊美國賭城拉斯維加斯一個貨倉內，奪走兩箱貨物後絕塵而去，整個過程由閉路電視系統全程記錄。原來匪徒光顧的貨庫，是一個專門儲存成人用品、性玩具的貨倉，被盜兩箱貨物其實是安全套，數量超過三萬個，估計價值四萬美元（約三十一萬二千港元）。拉斯維加斯警方已介入調查，並根據閉路電視片段搜尋賊車、疑犯下落。
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