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﻿印度黑梅可製太陽能電池

2017-06-02 列印
　　世界各地均致力發展可再生能源，而印度亦積極發展太陽能，印度理工學院魯爾基分校研究團隊最近發現，當地水果印度黑梅的花色素可吸收陽光，天然色素染料製成光伏板可有效降低太陽能電池成本達四成。目前研究仍處於起步階段，花色素太陽能電池效率僅有百分之零點五，遠低於傳統矽或多晶矽製造的太陽能電逾百分之十五的效率。印度黑梅是在南亞和東南亞生長的閻浮樹漿果，樹本身可存活百年，漿果富營養和療效，且售價便宜。
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