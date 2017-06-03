﻿特朗普宣佈退出《巴黎協定》

中國就像一隻巨象，你從不同角度看她，會看出完全不同的形象。中國二○一六年的人均產值為八千八百六十六美元，大約六萬九千港元，每月五千八百港元，這是一個中等產值國家的水平。 但不過大家不要忘記，這個只是平均數，在內陸的山區中仍然有窮到每月收入只有幾百元的農民，而大城市內則充斥著億萬富翁。我們對中國的看法，要平衡一些，不要覺得她很先進，因為中國還有很多落後的地方，包括文化和制度方面；但也不能認為她太落後，現時香港很多年輕人很討厭中國，不想踏足中國。他們印象中的中國只有地溝油和偽劣商品，骯髒落後。但現實上，中國在很多方面，已經走在世界前列，我們必須要認識這些事實。 剛剛看到一則新聞...

2017-06-03