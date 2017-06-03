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﻿日國會通過天皇退位特例法案

2017-06-03 列印
　　日本國會眾議院昨日表決通過天皇退位特例法案，為日皇明仁退位鋪路，議案下周將提交參議院表決，預料會順利通過正式成為法例，特例法案只適用於明仁，而他必須於法例生效後三年內退位。外界預期，已屆八十三歲高齡明仁會於二○一八年度退位，皇太子德仁則在一九年元旦日登基繼位。眾議院昨日亦通過一項無約束力議案，敦促政府考慮修改法例，容許皇室女成員將來在皇室內擔當更重要的角色，解決皇室因男丁單薄衍生的各種問題。
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