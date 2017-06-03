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日報新聞 > 國際

﻿普京再度否認俄干預美大選

2017-06-03 列印
　　俄羅斯涉嫌干預美國大選持續升溫，總統普京一直否認該國涉及事件，但普京周四在聖彼得堡出席一個經濟論壇，再度否認俄國政府干預美國大選，重申莫斯科當局不會發動，亦不打算參與任何黑客攻擊，但不排除個別愛國黑客或會發動網絡攻擊，更不相信黑客有能力影響歐洲、亞洲、美國選舉結果。他又指，西方國家「恐俄」心態不會持久，因為該種扭曲思想有害雙方。普京並承認，俄國在太平洋地區部署軍隊，只是回應美國軍事舉動。
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