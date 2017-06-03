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﻿美航母福特號七月舉行成軍禮

2017-06-03 列印
　　美國海軍審視暨調查委員會上月二十六日完成最新航空母艦福特號驗收測試，軍方周四宣佈計劃七月舉行母艦成軍禮。但福特號並非即時服役，它仍須在二○一九年展開關鍵性全艦衝擊測試，試驗艦身抵擋近距離爆炸程度；另外，由福特號應用電磁彈射器系統、先進攔截索系統等多項新技術，艦載人員需時適應，故預計福特號可望在二○二二年首次部署執勤。
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