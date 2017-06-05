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﻿放煙花惹恐襲驚魂 都靈人踩人過千傷

2017-06-05 列印
■現場一遍狼藉。美聯社
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　　意大利發生人踩人意外，大批球迷前晚聚集在都靈一個廣場觀看歐洲冠軍聯賽決賽，其間疑有人燃放煙花，觸發恐襲恐慌，球迷爭相走避，終釀成人踩人意外，導致最少一千人受傷。

　　歐聯上周六西甲勁旅皇家馬德里對意甲班霸祖雲達斯的決賽賽事，數千名球迷聚集在都靈市聖卡羅廣場觀看直播，在臨完場前十分鐘，突然有人在廣場內燃放煙花，且有人高呼發生爆炸，現場即時陷入恐慌，球迷爭相走避，互相推撞，最終釀成人踩人意外。

　　事發後，地上滿是掉落的球鞋、雜物，亦有球迷將鐵馬推倒、有人不支倒地，更有人血流披面。警方接報到場維持秩序、疏散民眾，救護員即場搶救傷者，再分送多所醫院；事件造成最少一千人受傷，傷者包括一名七歲男童。
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